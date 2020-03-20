2020-03-20T13:04:07+03:00
Общество

В Тульской области стали строить меньше жилья

Сейчас регион занимает тринадцатую позицию в Центральном Федеральном округе
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области стали строить меньше жильяВ Тульской области стали строить меньше жильяФото: Игорь КОПЫТОВ
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По данным Росстата за первые два месяца 2020 года удалось сдать 61 тысячу квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель упал на 12,6%.

И это при том факте, что Тульской области предстоит реализовать программу переселения из ветхого и аварийного жилья за ближайшие четыре года. А это как-никак 100 тысяч квадратных метров жилья в 6 муниципальных образованиях региона.

Самое любопытное, что из общего объема сданного жилья силами частников –коттеджи и т.д. - возведено 58,3 тысяч квадратных метров. То есть 95,5% всего объема. Остальные проценты в натуральных цифрах составляют 2,7 тысяч квадратных метров. То есть вот этот мизер муниципалитетам и удалось сдать за два месяца 2020 года! В пересчете на среднюю площадь квартир, получается около 70 – два подъезда стандартной девятиэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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