Крупная сеть супермаркетов в Туле поплатилась за замороженные продукты

20 Март 2020 2020-03-20T12:41:48+03:00

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Прокуратура Центрального района Тулы вместе с сотрудниками регионального отдела Россельхознадзора провела санитарную проверку в одной из торговых сетей. В ее ходе было установлено, что продукты хранились в холодильных камерах без маркировки, с нарушением товарного соседства и при неправильном температурном режиме.

Похоже, что владельцы супермаркетов ждали в гости всего лишь телевизионных «Магаззино» и никак не рассчитывали на реальные штрафы. А они последовали!

В адрес генерального директора сети было внесено представление прокурором района и выписан штраф в размере 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU