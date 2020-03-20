Крупная сеть супермаркетов в Туле поплатилась за замороженные продукты
Прокуратура Центрального района Тулы вместе с сотрудниками регионального отдела Россельхознадзора провела санитарную проверку в одной из торговых сетей. В ее ходе было установлено, что продукты хранились в холодильных камерах без маркировки, с нарушением товарного соседства и при неправильном температурном режиме.
Похоже, что владельцы супермаркетов ждали в гости всего лишь телевизионных «Магаззино» и никак не рассчитывали на реальные штрафы. А они последовали!
В адрес генерального директора сети было внесено представление прокурором района и выписан штраф в размере 100 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU