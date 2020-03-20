Житель Тульской области получил срок за покупку стероидов

20 Март 2020 2020-03-20T12:23:26+03:00

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Суд признал виновным жителя Донского в контрабанде сильнодействующих веществ. Спортсмен употреблял их для увеличения мышечной силы, не имея к этому медицинских показаний и рецепта.

В социальной сети он заказал из Республики Беларусь анаболический стероид с сильнодействующим веществом, не внесенный в Государственный реестр лекарственных средств.

Мужчина оплатил его при помощи мобильного приложения. По прибытии анаболического стероида в Россию, он получил его в местном почтовом отделении города Донского.

В ходе судебного заседания подсудимый согласился с предъявленным обвинением, вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Мужчине назначено 4 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU