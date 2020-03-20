Житель Тульской области получил срок за покупку стероидов
Суд признал виновным жителя Донского в контрабанде сильнодействующих веществ. Спортсмен употреблял их для увеличения мышечной силы, не имея к этому медицинских показаний и рецепта.
В социальной сети он заказал из Республики Беларусь анаболический стероид с сильнодействующим веществом, не внесенный в Государственный реестр лекарственных средств.
Мужчина оплатил его при помощи мобильного приложения. По прибытии анаболического стероида в Россию, он получил его в местном почтовом отделении города Донского.
В ходе судебного заседания подсудимый согласился с предъявленным обвинением, вину в совершении преступления признал в полном объеме.
Мужчине назначено 4 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU