Глава минздрава Тульской области сдал анализ на коронавирус

20 Март 2020 2020-03-20T12:50:09+03:00

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Глава министерства здравоохранения Тульской области Алексей Эрк сдал анализ на коронавирус. Глава регионального ведомства вернулся из-за границы в конце февраля.

Результат анализа - отрицательный.

Министр попросил туляков быть внимательными, соблюдать элементарные правила гигиены, которые часто позволяют избежать заражения и распространения инфекций, а в случае возвращения из стран с неблагополучной обстановкой – выдержать двухнедельный карантин.

Горячая линия для жителей, вернувшихся из стран, где зафиксирована коронавирусная инфекция: 8-800-200-71-02 или 8-910-701-03-03.

ИСТОЧНИК KP.RU