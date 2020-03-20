Глава минздрава Тульской области сдал анализ на коронавирус
Глава министерства здравоохранения Тульской области Алексей Эрк сдал анализ на коронавирус. Глава регионального ведомства вернулся из-за границы в конце февраля.
Результат анализа - отрицательный.
Министр попросил туляков быть внимательными, соблюдать элементарные правила гигиены, которые часто позволяют избежать заражения и распространения инфекций, а в случае возвращения из стран с неблагополучной обстановкой – выдержать двухнедельный карантин.
Горячая линия для жителей, вернувшихся из стран, где зафиксирована коронавирусная инфекция: 8-800-200-71-02 или 8-910-701-03-03.
ИСТОЧНИК KP.RU