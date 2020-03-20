В Туле на пресечении ул. Болдина и Демонстрации столкнулись «Chevrolet» и «Volkswagen»

20 Март 2020 2020-03-20T11:57:10+03:00

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19 марта в 19.12 на пресечении улиц Болдина и Демонстрации в Туле произошло ДТП. 36-летний мужчина на автомобиле «Chevrolet Aveo» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог столкнулся с «Volkswagen Beetle» под управлением 23-летней девушки.

По предварительной информации, первый водитель не уступил дорогу легковушке, пользующейся преимуществом в движении.

В результате ДТП водителю «Volkswagen» была оказана медицинская помощь. После чего девушка была отпущена домой.

ИСТОЧНИК KP.RU