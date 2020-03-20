Туляк попался на краже электролобзика, удлинителя и болгарки

20 Март 2020 2020-03-20T11:50:25+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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Туляк совершал кражи на территории садоводческого товарищества в Зареченском округе. Его наживой стали бензопила, электролобзик, удлинитель, болгарка и другие предметы.

Мужчина похищал любые вещи, которые мог легко унести и в дальнейшем продать, из дач, оставленных на зиму без присмотра.

Полицейские задержали подозреваемого. 51-летний ранее судимый за кражи мужчина признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU