В Тульской области в районной больнице заработал флюорограф после вмешательства прокуратуры
В адрес главного врача медицинского учреждения было внесено представление
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В филиале № 1 ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И Козлова» с декабря 2019 года находился в неисправном состоянии флюорограф. Оборудование было закуплено в 2006 году.
С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой Каменского района в адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление.
Сейчас флюорограф в исправном состоянии. Его ввели в эксплуатацию.
ИСТОЧНИК KP.RU