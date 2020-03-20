В Тульской области в районной больнице заработал флюорограф после вмешательства прокуратуры

20 Март 2020 2020-03-20T11:28:14+03:00

В адрес главного врача медицинского учреждения было внесено представление

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В филиале № 1 ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И Козлова» с декабря 2019 года находился в неисправном состоянии флюорограф. Оборудование было закуплено в 2006 году.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой Каменского района в адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление.

Сейчас флюорограф в исправном состоянии. Его ввели в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU