Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Тульской области, подготовка к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты продолжается
В рамках подготовки к празднованию будет отреставрировано 35 объектов культуры. Уже завершена реставрация в Крапивне, Дубне и Алексине, продолжаются работы в Туле, Чекалине, Одоеве, Плавске, Крапивне.
Должны быть озданы три стационарные музейные экспозиции. Одна уже открылась - во въездной башне Богородицкого дворца-музея. «Декоративно-прикладное искусство Тулы XVI-XXI вв.» на улице Металлистов в Туле и Краеведение Дубны — территории Большой засечной черты» в уникальном музее металлопромышленников Мосоловых готовятся к открытию.
В настоящий момент идет формирование концепций и создание новых музейных и выставочных экспозиций в отремонтированных зданиях в Крапивне, Чекалине, Одоеве, Белеве, Веневе, Алексине, Плавске.
А еще снимается анимационный фильм о Тульском кремле «Сторожевой пес Верный». Во всероссийский прокат картину планируют выпустить в ноябре 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU