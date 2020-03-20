Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Тульской области, подготовка к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты продолжается

20 Март 2020 2020-03-20T10:04:44+03:00

Так, в связи с грядущей датой туляков ждет много нового и интересного

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В рамках подготовки к празднованию будет отреставрировано 35 объектов культуры. Уже завершена реставрация в Крапивне, Дубне и Алексине, продолжаются работы в Туле, Чекалине, Одоеве, Плавске, Крапивне.

Должны быть озданы три стационарные музейные экспозиции. Одна уже открылась - во въездной башне Богородицкого дворца-музея. «Декоративно-прикладное искусство Тулы XVI-XXI вв.» на улице Металлистов в Туле и Краеведение Дубны — территории Большой засечной черты» в уникальном музее металлопромышленников Мосоловых готовятся к открытию.

В настоящий момент идет формирование концепций и создание новых музейных и выставочных экспозиций в отремонтированных зданиях в Крапивне, Чекалине, Одоеве, Белеве, Веневе, Алексине, Плавске.

А еще снимается анимационный фильм о Тульском кремле «Сторожевой пес Верный». Во всероссийский прокат картину планируют выпустить в ноябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU