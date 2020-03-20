2020-03-20T09:31:09+03:00
Коронавирус Covid-19

На утро 20 марта в Тульской области зафиксированы три случая заражения коронавирусом

Все заболевшие – члены одной семьи, вернувшиеся из Италии
Игорь КОПЫТОВ
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На утро 20 марта в Тульской области зафиксированы три случая заражения коронавирусомНа утро 20 марта в Тульской области зафиксированы три случая заражения коронавирусомФото: Алексей ФОКИН
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Зараженные - двое взрослых и один ребенок - находятся в медучреждении под соблюдением всех требований безопасности. Все, с кем они контактировали, установлены и также находятся в изоляции.

Состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное. В настоящий момент температура тела 37,0. У ребенка с подтвержденным диагнозом отсутствуют клинические проявления.

Кстати, накануне, 19 марта, обследованы 358 туляков, вернувшихся из-за границы, выполнено 787 исследований. В распоряжении Роспотребнадзора есть свыше 500 тест-систем для проведения исследований, их запас постоянно пополняется. На дому в режиме изоляции находятся 302 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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