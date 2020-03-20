Убийца из Кимовска Тульской области пойдет под суд
24 марта Кимовский районный суд рассмотрит уголовное дело по факту убийства на парковке возле городской школы
Убийца из Кимовска Тульской области пойдет под судФото: Алексей ФОКИН
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Следствием установлено, что 9 ноября 2019 года на парковке у школы № 1 города Кимовска подсудимый поссорился с 47-летним мужчиной и в ходе перепалки ударил его ножом. От полученных ран потерпевший скончался в районной больнице.
Выяснено, что мужчины были знакомы, и обвиняемый заранее знал, что жертва приедет в школу за ребенком в определенный час.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. За убийство ему светит срок от 6 до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU