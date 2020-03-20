2020-03-20T09:12:33+03:00
Происшествия

Убийца из Кимовска Тульской области пойдет под суд

24 марта Кимовский районный суд рассмотрит уголовное дело по факту убийства на парковке возле городской школы
Игорь КОПЫТОВ
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Убийца из Кимовска Тульской области пойдет под судУбийца из Кимовска Тульской области пойдет под судФото: Алексей ФОКИН
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Следствием установлено, что 9 ноября 2019 года на парковке у школы № 1 города Кимовска подсудимый поссорился с 47-летним мужчиной и в ходе перепалки ударил его ножом. От полученных ран потерпевший скончался в районной больнице.

Выяснено, что мужчины были знакомы, и обвиняемый заранее знал, что жертва приедет в школу за ребенком в определенный час.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. За убийство ему светит срок от 6 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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