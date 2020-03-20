В Тульской области при пожаре спасли четырех человек
20 марта в Алексине на ул. Баумана загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:36.
К месту происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.
По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар ликвидирован через 5 минут.
Эвакуировано 9 человек. Пожарные спасли 4 человек. Их вывели из дома по лестничным маршам с применением спасательных устройств.
В результате происшествия есть пострадавшие. На кухне обгорели стиральная машина и газовая плита, кухня закоптилась по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU