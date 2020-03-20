2020-03-20T09:14:37+03:00
Происшествия

В Тульской области при пожаре спасли четырех человек

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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20 марта в Алексине на ул. Баумана загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:36.

К месту происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.

По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар ликвидирован через 5 минут.

Эвакуировано 9 человек. Пожарные спасли 4 человек. Их вывели из дома по лестничным маршам с применением спасательных устройств.

В результате происшествия есть пострадавшие. На кухне обгорели стиральная машина и газовая плита, кухня закоптилась по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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