Тула останется с рыбой. Замороженной

20 Март 2020 2020-03-20T09:05:01+03:00

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Один из ведущих в стране производителей морепродуктов уже восстановил в городе оружейников утраченные когда-то рыбные производства, а теперь намерен вложиться в создание логистического центра.

Согласно подписанному в прошлом году инвестиционному соглашению проведена реконструкция завода: приобретены новые линии производства, холодильные камеры и дополнительные сооружения. На данный момент выпуск продукции - замороженного филе и полуфабрикатов – доходит до 10 тонн в сутки.

В этом году предприятие планирует увеличение рабочей силы в два раза - до 400 человек. Работа будет вестись в две смены.

ИСТОЧНИК KP.RU