Тула останется с рыбой. Замороженной
Один из ведущих в стране производителей морепродуктов уже восстановил в городе оружейников утраченные когда-то рыбные производства, а теперь намерен вложиться в создание логистического центра.
Согласно подписанному в прошлом году инвестиционному соглашению проведена реконструкция завода: приобретены новые линии производства, холодильные камеры и дополнительные сооружения. На данный момент выпуск продукции - замороженного филе и полуфабрикатов – доходит до 10 тонн в сутки.
В этом году предприятие планирует увеличение рабочей силы в два раза - до 400 человек. Работа будет вестись в две смены.
ИСТОЧНИК KP.RU