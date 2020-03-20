2020-03-20T08:53:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в Тульской области продолжают играть свадьбы

В Тульской области ЗАГСы работают в обычном режиме
Игорь КОПЫТОВ
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Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в Тульской области продолжают играть свадьбыНесмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в Тульской области продолжают играть свадьбыФото: Игорь КОПЫТОВ
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В целях защиты населения от коронавирусной инфекции как предупреждающие меры в Тульской области введены ограничения на массовые мероприятия. К таковым можно отнести и торжественные церемонии брачующихся – с присутствием многочисленных свидетелей и последующими банкетами.

Однако органы ЗАГС региона продолжают работать в обычном режиме, регистрация актов гражданского состояния не отменяется, в том числе регистрация заключения брака. Другое дело, что приняты дополнительные профилактические меры - технологические перерывы для проветривания и обработки помещений.

Органы ЗАГС Тульской области просто обращаются к молодоженам воздержаться от приглашения большого количества гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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