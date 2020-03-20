Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в Тульской области продолжают играть свадьбы
В целях защиты населения от коронавирусной инфекции как предупреждающие меры в Тульской области введены ограничения на массовые мероприятия. К таковым можно отнести и торжественные церемонии брачующихся – с присутствием многочисленных свидетелей и последующими банкетами.
Однако органы ЗАГС региона продолжают работать в обычном режиме, регистрация актов гражданского состояния не отменяется, в том числе регистрация заключения брака. Другое дело, что приняты дополнительные профилактические меры - технологические перерывы для проветривания и обработки помещений.
Органы ЗАГС Тульской области просто обращаются к молодоженам воздержаться от приглашения большого количества гостей.
ИСТОЧНИК KP.RU