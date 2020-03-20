Голкипер тульского «Арсенала» принял участие в карантинном челлендже в соцсетях
Вратарь тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин и без того не имевший возможности выйти на поле в составе канониров, поддержал акцию
Голкипер тульского «Арсенала» принял участие в карантинном челлендже в соцсетяхФото: соцсети
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Необычный карантинный челлендж в соцсетях набирает популярность среди спортсменов. Голкипер туляков в своем коротком ролике в форм команды жонглирует рулоном туалетной бумаги и потом ловит его его в прыжке, как футбольный мяч.
При этом на руках Лодыгина были не вратарские, а медицинские перчатки.
ИСТОЧНИК KP.RU