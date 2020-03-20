Голкипер тульского «Арсенала» принял участие в карантинном челлендже в соцсетях

20 Март 2020 2020-03-20T08:44:30+03:00

Вратарь тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин и без того не имевший возможности выйти на поле в составе канониров, поддержал акцию

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Необычный карантинный челлендж в соцсетях набирает популярность среди спортсменов. Голкипер туляков в своем коротком ролике в форм команды жонглирует рулоном туалетной бумаги и потом ловит его его в прыжке, как футбольный мяч.

При этом на руках Лодыгина были не вратарские, а медицинские перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU