20 Март 2020 2020-03-20T08:34:44+03:00

Кто в Туле без света останется 20 марта Фото: соцсети

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В связи с проведением ряда ремонтных работ с 9 утра и, предположительно, до второй половины дня будет отсутствовать по следующим адресам:

проспект Ленина, 27-в, 25, 29, 27, 27-а, 31;

пер. Бухоновский, 3, 5,10-а, 10-6,11,11-а, 23, 8;

улица Кирова, 142, 115, 144-156 (чётн.), 117,119, 121-131 (нечётн.), 150,154,156;

улица Декабристов, 55-75 (нечётн.), 82-108 (чётн.), 54-76 (чётн.), 41-а-51 (нечётн.), 94;

улица Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.);

улица Марата, 156;

поселок Горелки: ул. Ключевая, 3-47 (нечётн.); ул. Мелиховская, 3-17 (нечётн.), 18-28 (чётн.), 4; ул. Серпуховская, 2-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.); ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 9,11, 3, 3-а, 17;

микрорайон Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4; ул. Привокзальная, 5, 7, 9,18, 20,24, 26, 28, 32; ул. Н. Краснослободская, 10-а, 10-26 (чётн.), 25,27.

ИСТОЧНИК KP.RU