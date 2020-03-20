Детское инфекционное отделение Ваныкинской больницы готово к приему пациентов круглосуточно

20 Март 2020 2020-03-20T08:24:27+03:00

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На данный момент в отделении - 22 ребенка. Они находятся под присмотром родителей. Максимальная нагрузка – 30 детей. Для недопущения распространения заболеваний человек, у которого диагностировано или есть подозрения на заразное инфекционное заболевание, заходит в бокс непосредственно с улицы через отдельный вход. Им оборудована каждая боксированная палата.

По словам главврача, больница обеспечена всем необходимым оборудованием. Сейчас в распоряжении БСМП находятся более 70 аппаратов искусственной вентиляции легких. Из них 19 приходятся на детское отделение.

В отделении работают 5 врачей-инфекционистов. Один из них дежурит круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU