Детское инфекционное отделение Ваныкинской больницы готово к приему пациентов круглосуточно
На данный момент в отделении - 22 ребенка. Они находятся под присмотром родителей. Максимальная нагрузка – 30 детей. Для недопущения распространения заболеваний человек, у которого диагностировано или есть подозрения на заразное инфекционное заболевание, заходит в бокс непосредственно с улицы через отдельный вход. Им оборудована каждая боксированная палата.
По словам главврача, больница обеспечена всем необходимым оборудованием. Сейчас в распоряжении БСМП находятся более 70 аппаратов искусственной вентиляции легких. Из них 19 приходятся на детское отделение.
В отделении работают 5 врачей-инфекционистов. Один из них дежурит круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU