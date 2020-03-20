2020-03-20T08:14:55+03:00
Общество

В Тульской области малолетних преступников стало меньше

А вот раскрываемость преступлений растет час от часа
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области малолетних преступников стало меньшеВ Тульской области малолетних преступников стало меньшеФото: Алексей ФОКИН
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Преступность сначала года в Тульской области снизилась на 1,1%. За январь и февраль зарегистрировано 2 152 преступления.

Уменьшилось зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений – с 692 до 671 (3%) Больше, чем на половину стало меньше разбойных нападений, на треть — грабежей, на 17,4% — мошеннических действий, число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 8,8%, причем, в состсоялнии алкогольного опьянения – аж на 22%. Уличная преступность снизилась практически на 15%. На 10,3% сократилось число преступлений, совершенных подростками.

Раскрываемость же, напротив, выросла с 57,8% до 65,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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