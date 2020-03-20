2020-03-20T07:47:31+03:00
Коронавирус Covid-19

При показе фильмов в тульских кинотеатрах ограничат число зрителей в залах

Как ранее сообщалось, коммерческие кинотеатры, несмотря на рекомендации, продолжат работать
Игорь КОПЫТОВ
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Коммерческие кинотеатры, несмотря на рекомендации, продолжат работатьКоммерческие кинотеатры, несмотря на рекомендации, продолжат работатьФото: соцсети
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Единственный государственный кинотеатр «Майский» ушел на каникулы до начала апреля. Вместе с тем, коммерческие продолжили кинопоказы, однако предполагается, что на сеансах ограничат число зрителей до 30 человек.

Так что предварительный заказ билетов он-лайн оказывается еще более актуальным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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