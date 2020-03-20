При показе фильмов в тульских кинотеатрах ограничат число зрителей в залах
Как ранее сообщалось, коммерческие кинотеатры, несмотря на рекомендации, продолжат работать
Коммерческие кинотеатры, несмотря на рекомендации, продолжат работатьФото: соцсети
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Единственный государственный кинотеатр «Майский» ушел на каникулы до начала апреля. Вместе с тем, коммерческие продолжили кинопоказы, однако предполагается, что на сеансах ограничат число зрителей до 30 человек.
Так что предварительный заказ билетов он-лайн оказывается еще более актуальным.
ИСТОЧНИК KP.RU