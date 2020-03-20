2020-03-20T07:39:28+03:00
Общество

В Тульской области продолжаются поиски пропавшего мужчины

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск 43-летнего жителя Киреевского района
Игорь КОПЫТОВ
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск 43-летнего жителя Киреевского районаПоисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск 43-летнего жителя Киреевского районаФото: материалы пресс-служб
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Алексей Головин ушел из дома в селе Головлино. Приметы: рост: 170 см, нормальное телосложение, черные волосы, короткая стрижка, имеются залысины.

Был одет: серая с белым воротником куртка, темно-синий спортивный костюм, светло-сиреневая с черным орнаментом футболка, красные кроссовки, черная шапка Особые приметы: шрам на лбу

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 «горячая линия Лизы Алерт» или 02, 102 полиция.

Напомним, что пропавшего ранее 40-летнего Сергея Верхова в Сасове нашли живым. Подробности не разглашаются.

Напомним, что пропавшего ранее 40-летнего Сергея Верхова в Сасове нашли живым. Подробности не разглашаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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