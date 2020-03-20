Туляки стали бронзовыми призерами чемпионата России по самбо среди мастеров-ветеранов
Отличились два тренера одной из тульских спортшкол
Туляки стали бронзовыми призерами чемпионата России по самбо среди мастеров-ветерановФото: соцсети
Изменить размер текста:
На соревнованиях в Санкт-Петербурге бронзовыми призерами стали представители спортивной школы «Металлург»
Павел Проничев в весовой категорий 62 кг и Александр Безгубов в весе 100 кг в возрастной категории 35-39 лет заняли третьи места в чемпионате.
ИСТОЧНИК KP.RU