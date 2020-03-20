Туляки стали бронзовыми призерами чемпионата России по самбо среди мастеров-ветеранов

20 Март 2020 2020-03-20T05:20:12+03:00

Отличились два тренера одной из тульских спортшкол

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На соревнованиях в Санкт-Петербурге бронзовыми призерами стали представители спортивной школы «Металлург»

Павел Проничев в весовой категорий 62 кг и Александр Безгубов в весе 100 кг в возрастной категории 35-39 лет заняли третьи места в чемпионате.

ИСТОЧНИК KP.RU