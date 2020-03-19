2020-03-19T18:11:03+03:00
Происшествия

В Туле легковое такси с техническими неисправностями возило пассажиров

Техническое состояние транспортного средства могло послужить причиной ДТП
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

У автомобиля "Рено Дастер", осуществлявший пассажирские перевозки в режиме легкового такси, обнаружили технические неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Машина была остановлена 18 марта в ходе рейда сотрудников ОГИБДД УМВД России по г. Туле и Ространснадзора.

Водитель и владелец автомобиля привлечены к административной ответственности по статье "Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом". Автомобиль помещен на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле легковое такси с техническими неисправностями возило пассажиров
Туляк за убийство пенсионерки отправится в колонию почти на 10 лет
В Тульской области продавцов снюсов оштрафовали на 345 тысяч рублей
Знакомых госпитализированных с коронавирусом туляков нашли при помощи полиции и изолировали
Полицейские призвали туляков не реагировать на фейковые новости
В Тульскую область на выходных вернется зима
В Тульской области имеется более 500 тест-систем на коронавирус
Браки из-за коронавируса не отменяются: органы ЗАГС Тульской области продолжают работать
В Тульской области детям до 18 лет запретили ходить в развлекательные центры без родителей
«Ростелеком» подключил в Туле 10 тысяч корпоративных пользователей мобильной связи
В Заокском Тульской области состоялись региональные соревнования по тяжелой атлетике памяти Героя России Сергея Бурнаева
Инспекторы труда в Туле тоже бывают взяточниками
Тульских школьников просветили об их правах как потребителей
Учащиеся Новомосковска Тульской области прослушали радиолекции на тему здоровья
Пьяный туляк набросился с ножом на охранника супермаркета
Хоккеисты из тульской области досрочно завершил сезон национальной молодежной хоккейной лиги
Туляк Анатолий Карпов открыл «турнир претендентов» в Екатеринбурге
Кубок «ЕвроХима» по хоккею в Тульской области перенесен на осень
Всероссийская федерация волейбола все-таки разрешила «Тулице» провести финал высшей лиги «А». Но выезд не состоялся
В Туле на ул. Рязанской не поделили дорогу грузовик и легковушка
В Тульской области на проезжей части опрокинулся водитель мопеда