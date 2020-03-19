В Туле легковое такси с техническими неисправностями возило пассажиров

19 Март 2020 2020-03-19T18:11:03+03:00

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У автомобиля "Рено Дастер", осуществлявший пассажирские перевозки в режиме легкового такси, обнаружили технические неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Машина была остановлена 18 марта в ходе рейда сотрудников ОГИБДД УМВД России по г. Туле и Ространснадзора.

Водитель и владелец автомобиля привлечены к административной ответственности по статье "Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом". Автомобиль помещен на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU