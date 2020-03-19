Знакомых госпитализированных с коронавирусом туляков нашли при помощи полиции и изолировали
Люди, бывшие в контакте с заболевшими, здоровы
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Напомним, в Тульской области зарегистрировано 3 подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, в том числе один у 12-летнего ребенка.
Семья вернулась из Италии. По возвращении в Тульскую область сначала за ними медики наблюдали дома. При появлении первых признаков заболевания их госпитализировали в инфекционное отделение.
Проделана большая работа совместно с УМВД по Тульской области. В результате дюди, бывшие в контакте с заболевшими, установлены. Они также находятся в изоляции.
По состоянию на 19 марта, бывшие в контакте с заболевшими, здоровы.
ИСТОЧНИК KP.RU