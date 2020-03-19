19 Март 2020 2020-03-19T17:48:40+03:00

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Полицейские призвали туляков не реагировать на фейковые новости. В частности, в сети распространялись ложные сообщения о том, что правоохранители будут штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах. Помимо этого, наказанию якобы могут быть подвергнуты директоры образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат учеников.

Является фейком также информация о том, что злоумышленники якобы проникают в жилища граждан под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса. Затем усыпляют хозяев квартир и совершают тяжкие преступления.

МВД России официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU