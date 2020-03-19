19 Март 2020 2020-03-19T17:31:32+03:00

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В Тульской области имеется более 500 тест-систем на коронавирус. Их запас продолжат пополнять. Об этом говорили на заседании оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.

На коронавирусную инфекцию в Тульской области уже обследовали 358 человек. 316 находятся под наблюдением врачей.

Также в регионе зафиксированы 3 случая заражения. Люди приехали из Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU