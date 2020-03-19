Браки из-за коронавируса не отменяются: органы ЗАГС Тульской области продолжают работать

19 Март 2020 2020-03-19T17:15:07+03:00

Тулякам рекомендуют подавать заявления на получение услуг в электронной форме

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Органы ЗАГС Тульской области продолжают работать в обычном режиме, регистрация актов гражданского состояния не отменяется, в том числе регистрация заключения брака.

Тулякам рекомендуют подавать заявления на получение услуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг, выбрав удобную дату и время.

В органах ЗАГС также приняты дополнительные профилактические меры - технологические перерывы для проветривания и обработки помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU