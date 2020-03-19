В Тульской области детям до 18 лет запретили ходить в развлекательные центры без родителей
Также теперь невозможны выезды организованных детских групп за пределы региона
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В Тульской области детям до 18 лет запретили ходить без родителей в развлекательные центры (игровые залы, комнаты или игротеки).
Также теперь невозможны выезды организованных детских групп за пределы региона, в том числе творческих коллективов и учащихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций.
Кроме того, до 12 апреля запрещены массовые мероприятия с участие более 30 человек.
Меры ужесточили после того, как были зафиксированы 3 случая заболевания коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU