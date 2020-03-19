В Тульской области детям до 18 лет запретили ходить в развлекательные центры без родителей

19 Март 2020 2020-03-19T16:55:44+03:00

Также теперь невозможны выезды организованных детских групп за пределы региона

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В Тульской области детям до 18 лет запретили ходить без родителей в развлекательные центры (игровые залы, комнаты или игротеки).

Также теперь невозможны выезды организованных детских групп за пределы региона, в том числе творческих коллективов и учащихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций.

Кроме того, до 12 апреля запрещены массовые мероприятия с участие более 30 человек.

Меры ужесточили после того, как были зафиксированы 3 случая заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU