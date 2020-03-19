Туляк за убийство пенсионерки отправится в колонию почти на 10 лет
Мужчина 6 раз ударил пожилую женщину по голове
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Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Тулы. Он признан виновным в убийстве.
Мужчина работал в фирме по продаже сигнализаторов загазованности. В один из дней он пришел к пенсионерке для демонтажа ранее проданного им газового оборудования.
Поссорившись из-за суммы возврата денег, мужчина 6 раз ударил пожилую женщину по голове твердым тупым предметом. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась на месте преступления.
Мужчине назначено 9 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU