2020-03-19T16:08:26+03:00
Происшествия

Туляк за убийство пенсионерки отправится в колонию почти на 10 лет

Мужчина 6 раз ударил пожилую женщину по голове
Мария ВЛАСОВА
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Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Тулы. Он признан виновным в убийстве.

Мужчина работал в фирме по продаже сигнализаторов загазованности. В один из дней он пришел к пенсионерке для демонтажа ранее проданного им газового оборудования.

Поссорившись из-за суммы возврата денег, мужчина 6 раз ударил пожилую женщину по голове твердым тупым предметом. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась на месте преступления.

Мужчине назначено 9 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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