В Заокском Тульской области состоялись региональные соревнования по тяжелой атлетике памяти Героя России Сергея Бурнаева
Турнир официально признан I этапом X летней Спартакиады учащихся России
В Заокском Тульской области состоялись региональные соревнования по тяжелой атлетике памяти Героя России Сергея БурнаеваФото: соцсети
Изменить размер текста:
В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из Тулы, Заокска, Донского.
В личном первенстве лучшими стали Артем Флерко, Виталий Шияпов, Артем Майоров, Степан Мальцев, Ярослав Садонин, Александр Колобаев и Егор Чарин из тульской спортшколы олимпийского резерва «Восток». Девушки не смогли подняться выше второй позиции.
В командном же первенстве команда «Востока» под названием «Заречь» стала бронзовым призером.
ИСТОЧНИК KP.RU