2020-03-19T15:48:18+03:00
Спорт

В Заокском Тульской области состоялись региональные соревнования по тяжелой атлетике памяти Героя России Сергея Бурнаева

Турнир официально признан I этапом X летней Спартакиады учащихся России
Игорь КОПЫТОВ
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В Заокском Тульской области состоялись региональные соревнования по тяжелой атлетике памяти Героя России Сергея БурнаеваВ Заокском Тульской области состоялись региональные соревнования по тяжелой атлетике памяти Героя России Сергея БурнаеваФото: соцсети
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В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из Тулы, Заокска, Донского.

В личном первенстве лучшими стали Артем Флерко, Виталий Шияпов, Артем Майоров, Степан Мальцев, Ярослав Садонин, Александр Колобаев и Егор Чарин из тульской спортшколы олимпийского резерва «Восток». Девушки не смогли подняться выше второй позиции.

В командном же первенстве команда «Востока» под названием «Заречь» стала бронзовым призером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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