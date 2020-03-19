19 Март 2020 2020-03-19T15:48:18+03:00

В Заокском Тульской области состоялись региональные соревнования по тяжелой атлетике памяти Героя России Сергея Бурнаева Фото: соцсети

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В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из Тулы, Заокска, Донского.

В личном первенстве лучшими стали Артем Флерко, Виталий Шияпов, Артем Майоров, Степан Мальцев, Ярослав Садонин, Александр Колобаев и Егор Чарин из тульской спортшколы олимпийского резерва «Восток». Девушки не смогли подняться выше второй позиции.

В командном же первенстве команда «Востока» под названием «Заречь» стала бронзовым призером.

ИСТОЧНИК KP.RU