2020-03-19T15:40:39+03:00
Происшествия

Инспекторы труда в Туле тоже бывают взяточниками

Бывшие госслужащие Государственной инспекции труда по Тульской области осуждены к штрафам за получение взятки
Игорь КОПЫТОВ
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Инспекторы труда в Туле тоже бывают взяточникамиИнспекторы труда в Туле тоже бывают взяточникамиФото: Алексей ФОКИН
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Следствием установлено, что работая в должности главных государственных инспекторов, двое граждан в мае-июне 2019 получили взятки за умолчание результатов проверки одного из ООО. Добрая услуга была оценена в 150 000 рублей.

Приговором Советского районного суда г.Тулы от 19 марта 2020 года Сурков Д.Е. и Жирнов С.А. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и им назначено наказание в среднем по по 2,5 млн рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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