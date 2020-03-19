19 Март 2020 2020-03-19T15:27:04+03:00

Тульских школьников просветили об их правах как потребителей Фото: материалы пресс-служб

Роспотребнадзор провел ряд тематических занятий с учащимися школ и гимназий

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В их рамках были организованы уроки-практикумы, лекции, школьные часы в образовательных учреждениях Тулы.

На встречах с учащимися обсуждены вопросы рационального потребительского поведения, разъяснены основные положения законодательства в области защиты прав потребителей, рассмотрены конкретные жизненные ситуации в различных сферах потребления товаров и услуг.

Особый интерес среди молодежи вызвал процесс приобретения товаров дистанционным способом, возможность возврата как качественного, так и некачественного товара.

ИСТОЧНИК KP.RU