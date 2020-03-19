Тульских школьников просветили об их правах как потребителей
Роспотребнадзор провел ряд тематических занятий с учащимися школ и гимназий
Тульских школьников просветили об их правах как потребителейФото: материалы пресс-служб
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В их рамках были организованы уроки-практикумы, лекции, школьные часы в образовательных учреждениях Тулы.
На встречах с учащимися обсуждены вопросы рационального потребительского поведения, разъяснены основные положения законодательства в области защиты прав потребителей, рассмотрены конкретные жизненные ситуации в различных сферах потребления товаров и услуг.
Особый интерес среди молодежи вызвал процесс приобретения товаров дистанционным способом, возможность возврата как качественного, так и некачественного товара.
ИСТОЧНИК KP.RU