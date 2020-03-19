Учащиеся Новомосковска Тульской области прослушали радиолекции на тему здоровья

19 Март 2020 2020-03-19T15:22:30+03:00

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Лектор рассказал о пагубном влиянии на здоровье вредных привычек, таких как курение, алкоголизм, наркомания и предостерегла учащихся о том, что курение оказывает вред не только на курящего, но и на окружающих его людей.

Особый акцент был сделан на недопущение употребления бездымного табака (снюса), который вызывает отставание физического развития, повышение агрессивности и возбудимости, ухудшение когнетивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, повышает риск развития онкологических заболеваний, ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.

Лектор обратил особое внимание на то, что наркотические вещества любого вида вызывают наибольшее привыкание и наносят самый тяжелый вред организму. Они вызывают бессонницу, заторможенность реакции, расстройство психики, приводящие к деградации личности, сокращают длительность жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU