2020-03-19T15:17:30+03:00
Происшествия

В Тульской области продавцов снюсов оштрафовали на 345 тысяч рублей

В 13 торговых точках продавали никотинсодержащую продукцию
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области 12 субъектов предпринимательства оштрафовали на 345 тысяч рублей по статье "Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов". Они занимались продажей пищевой некурительной никотинсодержащей продукции.

Материалы еще 1 дела об административном правонарушении находятся в суде.

Всего сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области изъяли из оборота 98 партий снюса в количестве 621 единицы из 13 торговых точек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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