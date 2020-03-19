В Тульской области продавцов снюсов оштрафовали на 345 тысяч рублей

19 Март 2020 2020-03-19T15:17:30+03:00

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В Тульской области 12 субъектов предпринимательства оштрафовали на 345 тысяч рублей по статье "Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов". Они занимались продажей пищевой некурительной никотинсодержащей продукции.

Материалы еще 1 дела об административном правонарушении находятся в суде.

Всего сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области изъяли из оборота 98 партий снюса в количестве 621 единицы из 13 торговых точек.

ИСТОЧНИК KP.RU