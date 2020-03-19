19 Март 2020 2020-03-19T14:52:40+03:00

Пьяный туляк набросился с ножом на охранника супермаркета Фото: Игорь КОПЫТОВ

Инцидент произошел в супермаркете на улице Кутузова

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Неадекватный молодой человек поссорился в магазине с охранником, порезал ему щеку перочинным ножом, а затем взял торговое заведение в осаду, высадив стекло входной двери.

Преступником оказался 18-летний местный житель с судимостью. Парень уже дал признательные показания, сейчас сотрудники полиции устанавливают детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU