Хоккеисты из тульской области досрочно завершил сезон национальной молодежной хоккейной лиги

19 Март 2020 2020-03-19T13:53:45+03:00

Плей-офф в НМХЛ отменен - «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» финишировала

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Плей-офф НМХЛ за Кубок регионов, в котором должна была сыграть новомосковская «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова», отменен решением Федерации хоккея России.

Итоги сезона подведены по результатам регулярного этапа. Подопечные Юрия Кузнецова, набрав 60 очков в 48 матчах, заняли только 6 место.

Тройка лидеров НМХЛ: петербургское «Динамо-Юниор», ярославское «Локо-Юниор» и «Белгород».

ИСТОЧНИК KP.RU