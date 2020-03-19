Хоккеисты из тульской области досрочно завершил сезон национальной молодежной хоккейной лиги
Плей-офф в НМХЛ отменен - «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» финишировала
Хоккеисты из тульской области досрочно завершил сезон национальной молодежной хоккейной лигиФото: соцсети
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Плей-офф НМХЛ за Кубок регионов, в котором должна была сыграть новомосковская «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова», отменен решением Федерации хоккея России.
Итоги сезона подведены по результатам регулярного этапа. Подопечные Юрия Кузнецова, набрав 60 очков в 48 матчах, заняли только 6 место.
Тройка лидеров НМХЛ: петербургское «Динамо-Юниор», ярославское «Локо-Юниор» и «Белгород».
ИСТОЧНИК KP.RU