2020-03-19T13:33:52+03:00
Спорт

Туляк Анатолий Карпов открыл «турнир претендентов» в Екатеринбурге

В уральском городе стартовал турнир претендентов ФИДЕ
Игорь КОПЫТОВ
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Туляк Анатолий Карпов открыл «турнир претендентов» в ЕкатеринбургеТуляк Анатолий Карпов открыл «турнир претендентов» в ЕкатеринбургеФото: соцсети
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Среди участников россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко, китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао, американец Фабиано Каруана, нидерландец Аниш Гири и француз Максим Вашье-Лаграв. Победитель сыграет в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

Дважды чемпион мира по шахматам, 9-кратный лучший шахматист года по версии Международной ассоциации шахматной прессы Анатолий Карпов сделал символический первый ход турнира, пожелав всем участникам удачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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