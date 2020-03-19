Туляк Анатолий Карпов открыл «турнир претендентов» в Екатеринбурге
В уральском городе стартовал турнир претендентов ФИДЕ
Туляк Анатолий Карпов открыл «турнир претендентов» в ЕкатеринбургеФото: соцсети
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Среди участников россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко, китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао, американец Фабиано Каруана, нидерландец Аниш Гири и француз Максим Вашье-Лаграв. Победитель сыграет в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.
Дважды чемпион мира по шахматам, 9-кратный лучший шахматист года по версии Международной ассоциации шахматной прессы Анатолий Карпов сделал символический первый ход турнира, пожелав всем участникам удачи.
ИСТОЧНИК KP.RU