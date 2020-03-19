2020-03-19T13:26:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Кубок «ЕвроХима» по хоккею в Тульской области перенесен на осень

Международный детский хоккейный турнир из-за угрозы распространения коронавируса перенесен на осень
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Кубок «ЕвроХима» по хоккею в Тульской области перенесен на осеньКубок «ЕвроХима» по хоккею в Тульской области перенесен на осеньФото: соцсети
Изменить размер текста:

Решение принято правительством Тульской области совместно с химической компанией-спонсором.

Предполагалось, что в турнире сыграют 12 команд из 8 стран мира на ледовых аренах Новомосковска и Тулы. Чтож, по осени в городе оружейников возможностей должно стать больше со сдачей нового комплекса на Восточном обводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» подключил в Туле 10 тысяч корпоративных пользователей мобильной связи
В Заокском Тульской области состоялись региональные соревнования по тяжелой атлетике памяти Героя России Сергея Бурнаева
Инспекторы труда в Туле тоже бывают взяточниками
Тульских школьников просветили об их правах как потребителей
Учащиеся Новомосковска Тульской области прослушали радиолекции на тему здоровья
Пьяный туляк набросился с ножом на охранника супермаркета
Хоккеисты из тульской области досрочно завершил сезон национальной молодежной хоккейной лиги
Туляк Анатолий Карпов открыл «турнир претендентов» в Екатеринбурге
Кубок «ЕвроХима» по хоккею в Тульской области перенесен на осень
Всероссийская федерация волейбола все-таки разрешила «Тулице» провести финал высшей лиги «А». Но выезд не состоялся
В Туле на ул. Рязанской не поделили дорогу грузовик и легковушка
В Тульской области на проезжей части опрокинулся водитель мопеда