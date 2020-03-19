Кубок «ЕвроХима» по хоккею в Тульской области перенесен на осень

19 Март 2020 2020-03-19T13:26:59+03:00

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Решение принято правительством Тульской области совместно с химической компанией-спонсором.

Предполагалось, что в турнире сыграют 12 команд из 8 стран мира на ледовых аренах Новомосковска и Тулы. Чтож, по осени в городе оружейников возможностей должно стать больше со сдачей нового комплекса на Восточном обводе.

ИСТОЧНИК KP.RU