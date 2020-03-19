2020-03-19T13:17:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Всероссийская федерация волейбола все-таки разрешила «Тулице» провести финал высшей лиги «А». Но выезд не состоялся

Рекомендации о приостановке регулярных соревнований игровых видов спорта опубликованы в начале этой недели
Игорь КОПЫТОВ
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ВК «Тулица» сообщил, что из-за ограничений на выезд за пределы региона, игры все же отложилиВК «Тулица» сообщил, что из-за ограничений на выезд за пределы региона, игры все же отложилиФото: соцсети
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ВФВ приостановила большую часть волейбольных соревнований в России, проводящихся под ее эгидой, в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако для ряда турниров сделаны исключения. Среди них финал высшей лиги «А» между «Тулицей» и «Липецком». Как сочли спортивные чиновники, при его проведении следует руководствоваться распоряжениями областных властей. В частности, по решению губернатора от 16 марта в нашем регионе введен запрет на массовые мероприятия, в которых участвуют более 1000 человек.

Еще утром 19 марта предполагалось, что 21-22 марта выезд все же состоится, но час назад ВК «Тулица» сообщил, что из-за ограничений на выезд за пределы региона, игры все же отложили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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