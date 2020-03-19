В Тульской области на проезжей части опрокинулся водитель мопеда
Молодой человек получил различные травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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18 марта в 22-45 на 1 км дороги «Ясногорск-Тормино» Ясногорского района произошло ДТП. 27-летний молодой человек на мопеде «GX 50 CC» опрокинулся на проезжей части.
В момент аварии парень двигался на высокой скорости. На нем не было мотошлема. Да и в целом молодой человек не имел прав на управление транспортными средствами.
В результате ДТП водитель мопеда получил различные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU