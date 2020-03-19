В Тульской области на проезжей части опрокинулся водитель мопеда

19 Март 2020 2020-03-19T12:58:24+03:00

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18 марта в 22-45 на 1 км дороги «Ясногорск-Тормино» Ясногорского района произошло ДТП. 27-летний молодой человек на мопеде «GX 50 CC» опрокинулся на проезжей части.

В момент аварии парень двигался на высокой скорости. На нем не было мотошлема. Да и в целом молодой человек не имел прав на управление транспортными средствами.

В результате ДТП водитель мопеда получил различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU