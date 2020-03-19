Туляк попался на краже сладостей и колбасы
Он прятал их в рукава куртки и штанины брюк
Фото: Алексей ФОКИН
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Полицейские задержали мужчину, содержавшего кражи продуктов из супермаркетов в Скуратовском микрорайоне. В частности, его наживой становились сладости и колбаса. Он прятал их в рукава куртки и штанины брюк, после чего выходил из торговых залов магазинов, минуя кассу.
Изучая записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Щекинского района. На его счету и до этого были мелкие кражи.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU