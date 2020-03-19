Туляк попался на краже сладостей и колбасы

19 Март 2020 2020-03-19T12:46:09+03:00

Он прятал их в рукава куртки и штанины брюк

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Полицейские задержали мужчину, содержавшего кражи продуктов из супермаркетов в Скуратовском микрорайоне. В частности, его наживой становились сладости и колбаса. Он прятал их в рукава куртки и штанины брюк, после чего выходил из торговых залов магазинов, минуя кассу.

Изучая записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Щекинского района. На его счету и до этого были мелкие кражи.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU