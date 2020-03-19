2020-03-19T12:37:22+03:00
Происшествия

Туляк забил до смерти знакомую

Теперь мужчина отправится под суд
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Туляк обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, 31 декабря 2019 года пьяный мужчина ходе ссоры ударил несколько раз знакомую по голове и шее. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и скончалась на месте происшествия.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Оно направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» подключил в Туле 10 тысяч корпоративных пользователей мобильной связи
В Заокском Тульской области состоялись региональные соревнования по тяжелой атлетике памяти Героя России Сергея Бурнаева
Инспекторы труда в Туле тоже бывают взяточниками
Тульских школьников просветили об их правах как потребителей
Учащиеся Новомосковска Тульской области прослушали радиолекции на тему здоровья
Пьяный туляк набросился с ножом на охранника супермаркета
Хоккеисты из тульской области досрочно завершил сезон национальной молодежной хоккейной лиги
Туляк Анатолий Карпов открыл «турнир претендентов» в Екатеринбурге
Кубок «ЕвроХима» по хоккею в Тульской области перенесен на осень
Всероссийская федерация волейбола все-таки разрешила «Тулице» провести финал высшей лиги «А». Но выезд не состоялся
В Туле на ул. Рязанской не поделили дорогу грузовик и легковушка
В Тульской области на проезжей части опрокинулся водитель мопеда