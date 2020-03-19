Туляк забил до смерти знакомую

19 Март 2020 2020-03-19T12:37:22+03:00

Теперь мужчина отправится под суд

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Туляк обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, 31 декабря 2019 года пьяный мужчина ходе ссоры ударил несколько раз знакомую по голове и шее. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и скончалась на месте происшествия.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Оно направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU