Туляк забил до смерти знакомую
Теперь мужчина отправится под суд
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Туляк обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, 31 декабря 2019 года пьяный мужчина ходе ссоры ударил несколько раз знакомую по голове и шее. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и скончалась на месте происшествия.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Оно направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU