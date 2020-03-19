19 Март 2020 2020-03-19T12:48:51+03:00

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Регион продолжает готовиться к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты. Ключевым мероприятием станет фестиваль «Засечная черта». Он стартует 6 июня в 11 муниципалитетах.

С 30 мая по 12 сентября в Туле пройдут «Кремлевские сезоны». Кульминацией празднований станет трёхдневный фестиваль с 25 по 27 сентября. Каждый день имеет свою тематику – «история», «культура», «спорт».

Официальная часть празднования 500-летия Тульского кремля запланирована на 24 сентября . В этот день откроются выставки «Тульский кремль и города Большой Засечной черты в становлении российской государственности», «Южный щит России».

К 500-летию Тульского кремля» и «На южном рубеже стоять крепко», состоятся презентация символа юбилея - кинетической инсталляции «Часы времени», гала-концерт Государственного Мариинского театра.

ИСТОЧНИК KP.RU