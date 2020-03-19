В Туле сняли одну из программ цикла «Письма Победы с Максимом Виторганом»
В Туле сняли одну из программ цикла «Письма Победы с Максимом Виторганом». По памятным местам города вместе с ведущим проехал Николай Фоменко.
Темой «тульской» серии стали дети войны, дети-герои, дети фронта. В проекте будет рассказана история юного защитника Тулы Вали Паршутина. Для этого съемочная группа посетила школу, где учился 11-летний герой. Побеседовали гости с нынешними учениками школы.
Максим Виторган и Николай Фоменко встретились также с дочерью Героя Советского Союза Алексея Рогожина и почитали с ней военные письма отца. Сейчас имя героя носит центр образования № 39.
Премьера цикла программ состоялась 27 января. Новые серии будут выходить каждый понедельник на YouTube-канале проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU