19 Март 2020 2020-03-19T12:04:23+03:00

По памятным местам города вместе с ведущим проехал Николай Фоменко

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В Туле сняли одну из программ цикла «Письма Победы с Максимом Виторганом». По памятным местам города вместе с ведущим проехал Николай Фоменко.

Темой «тульской» серии стали дети войны, дети-герои, дети фронта. В проекте будет рассказана история юного защитника Тулы Вали Паршутина. Для этого съемочная группа посетила школу, где учился 11-летний герой. Побеседовали гости с нынешними учениками школы.

Максим Виторган и Николай Фоменко встретились также с дочерью Героя Советского Союза Алексея Рогожина и почитали с ней военные письма отца. Сейчас имя героя носит центр образования № 39.

Премьера цикла программ состоялась 27 января. Новые серии будут выходить каждый понедельник на YouTube-канале проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU