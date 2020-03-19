19 Март 2020 2020-03-19T11:39:15+03:00

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Тульский областной экзотариум начал работу в онлайн-режиме. 19 марта состоялся первый прямой эфир, посвященный палочникам, цихлидам. Следующий пройдет сегодня же в 16.00. Героями прямого эфира станут скорпион и пелодискус.

Напомним, по 12 апреля ежедневно в официальной группе Экзотариума "ВКонтакте" в 11.00 и в 16.00 будут проводиться трансляции экскурсий, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. Также в прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка.

Посещение экзотариума до середины апреля невозможно из-за мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU