19 марта два тульских поселка и деревня остались без воды

19 Март 2020 2020-03-19T09:37:21+03:00

Это связано с ремонтно-восстановительными работами

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19 марта с 09.30 поселок Обидимо остался без воды. Это связано с ремонтно-восстановительными работами по ул. Полевая (ВНС).

С 10.00 воды не будет также в поселке Менделеевский на ул. Скуратовская, д.5-82 и в деревне Варваровка. Причиной послужили работы в поселке Менделеевский наул. Скуратовской, д.53.

Водоснабжение восстановят по окончании работ. Одновременно возможно краткосрочное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU