2020-03-19T09:22:56+03:00
Происшествия

В Туле задержали водителя без прав за рулем

Мужчина передвигался на машине без номеров
Мария ВЛАСОВА
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Росгвардейцы задержали водителя, лишённого права управления автомобилем. Изначально сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на машину, потому что на ней отсутствовали государственные регистрационные знаки.

Позже выяснилось, что водитель лишился прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушителя передали прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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