2020-03-19T09:09:10+03:00
Общество

Жительница Тульской области осуществила незаконные операции по продаже земли

Главной целью преступления было, конечно же, личное обогащение
Игорь КОПЫТОВ
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Жительница Тульской области осуществила незаконные операции по продаже землиЖительница Тульской области осуществила незаконные операции по продаже землиФото: Игорь КОПЫТОВ
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В Ясногорском районе 67-летняя дама, работая 2014-2015 годах в организации, предоставляющей геодезические и картографические услуги, обладая информацией о земельных участках, подготовила ряд документов для заключения договоров аренды шести земельных участков.

Понятное дело, арендаторами выступили доверенные лица обвиняемой, которые якобы приобрели эти участки по заниженной стоимости. Рыночная их стоимость составила порядка 2,5 миллионов рублей – а это уже ущерб в особо крупном размере для местной администрации.

По решению суда все земельные участки вернулись в собственность МО Ясногорский район, а самой мошеннице назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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