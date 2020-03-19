Жительница Тульской области осуществила незаконные операции по продаже земли

19 Март 2020 2020-03-19T09:09:10+03:00

Главной целью преступления было, конечно же, личное обогащение

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В Ясногорском районе 67-летняя дама, работая 2014-2015 годах в организации, предоставляющей геодезические и картографические услуги, обладая информацией о земельных участках, подготовила ряд документов для заключения договоров аренды шести земельных участков.

Понятное дело, арендаторами выступили доверенные лица обвиняемой, которые якобы приобрели эти участки по заниженной стоимости. Рыночная их стоимость составила порядка 2,5 миллионов рублей – а это уже ущерб в особо крупном размере для местной администрации.

По решению суда все земельные участки вернулись в собственность МО Ясногорский район, а самой мошеннице назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU