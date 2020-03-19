2020-03-19T08:48:38+03:00
Происшествия

Житель Тульской области купил виртуальный деревянный дом

При этом он заплатил мошенникам 236 тысяч рублей, якобы купив сруб
Игорь КОПЫТОВ
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Туляк купил виртуальный домТуляк купил виртуальный домФото: соцсети
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Объявление о поставке сруба мужчина увидел осенью 2019 года на одном из интернет-сайтов. Продавец потребовал с покупателя предоплату в размере 236 тысяч рублей. Однако с момента поступления денег на счет поставщика уже прошло больше полугода, но ни денег обратно, ни сруба потерпевший так и не получил.

В настоящее время в отделе МВД проводится процессуальная проверка, устанавливаются все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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