Житель Тульской области купил виртуальный деревянный дом
При этом он заплатил мошенникам 236 тысяч рублей, якобы купив сруб
Туляк купил виртуальный домФото: соцсети
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Объявление о поставке сруба мужчина увидел осенью 2019 года на одном из интернет-сайтов. Продавец потребовал с покупателя предоплату в размере 236 тысяч рублей. Однако с момента поступления денег на счет поставщика уже прошло больше полугода, но ни денег обратно, ни сруба потерпевший так и не получил.
В настоящее время в отделе МВД проводится процессуальная проверка, устанавливаются все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU