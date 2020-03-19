Туляк лишился микроавтобуса «Мерседес» за долг по кредитам, коммунальным и налоговым платежам
Судебные приставы отдела по Привокзальному району арестовали машину
Туляк лишился микроавтобуса «Мерседес» за долг по кредитам, коммунальным и налоговым платежамФото: материалы пресс-служб
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По имеющейся информации туляк не торопился погашать долги, скрывался от приставов. А чтобы не лишиться транспорта, который ему приносил доход, он скрывал и автомобиль. Однако по документам микроавтобус числился за ним, и судебные приставы были вынуждены подать в розыск.
Но сколь веревочка не вейся, «Мерседес» в конечном итоге был обнаружен на парковке одного из тульских гипермаркетов в Центральном районе и увезен с помощью эвакуатора. В случае, если миллионный долг не будет погашен, машина будет продана.
ИСТОЧНИК KP.RU