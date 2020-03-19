В связи с усложнившейся обстановкой в Тульской области с распространением коронавируса в трудовых коллективах проходят просветительские встречи
Накануне, 18 марта, таковая состоялась с работниками ООО «Завод литьевой оснастки» в Новомосковске
В связи с усложнившейся обстановкой в Тульской области с распространением коронавируса в трудовых коллективах проходят просветительские встречиФото: материалы пресс-служб
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Участки «круглого стола» были проинформированы о здоровом образе жизни, направленном на сохранение и укрепление здоровья, продление трудового возраста работающего населения.
Здоровый образ жизни - это прежде всего активная жизненная позиция, удовлетворенность трудом, профессиональное мастерство, социальный оптимизм, устроенность быта, отсутствие вредных привычек, высокая медицинская активность, - утверждала лектор.
Ранее подобная встреча прошла в Белеве на ООО «Атлас Текс».
ИСТОЧНИК KP.RU