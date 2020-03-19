2020-03-19T07:36:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В связи с усложнившейся обстановкой в Тульской области с распространением коронавируса в трудовых коллективах проходят просветительские встречи

Накануне, 18 марта, таковая состоялась с работниками ООО «Завод литьевой оснастки» в Новомосковске
Игорь КОПЫТОВ
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В связи с усложнившейся обстановкой в Тульской области с распространением коронавируса в трудовых коллективах проходят просветительские встречиВ связи с усложнившейся обстановкой в Тульской области с распространением коронавируса в трудовых коллективах проходят просветительские встречиФото: материалы пресс-служб
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Участки «круглого стола» были проинформированы о здоровом образе жизни, направленном на сохранение и укрепление здоровья, продление трудового возраста работающего населения.

Здоровый образ жизни - это прежде всего активная жизненная позиция, удовлетворенность трудом, профессиональное мастерство, социальный оптимизм, устроенность быта, отсутствие вредных привычек, высокая медицинская активность, - утверждала лектор.

Ранее подобная встреча прошла в Белеве на ООО «Атлас Текс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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