19 Март 2020 2020-03-19T07:27:40+03:00

Заведующая детским садом в Тульской области с целью наживы создала несуществующий коллектив работников Фото: Алексей ФОКИН

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Первыми неладное заподозрили собственные сотрудники – они и обратились в районную прокуратуру с просьбой о проверке.

В ходе проверки выяснилось, что с августа 2015 по июль 2019 года заведующая дошкольного учреждения фиктивно трудоустроила на работу четырех местных жителей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU