2020-03-19T07:27:40+03:00
Происшествия

Заведующая детским садом в Тульской области с целью наживы создала несуществующий коллектив работников

Полученный ею незаконный доход составил 77 000 рублей
Игорь КОПЫТОВ
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Заведующая детским садом в Тульской области с целью наживы создала несуществующий коллектив работниковЗаведующая детским садом в Тульской области с целью наживы создала несуществующий коллектив работниковФото: Алексей ФОКИН
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Первыми неладное заподозрили собственные сотрудники – они и обратились в районную прокуратуру с просьбой о проверке.

В ходе проверки выяснилось, что с августа 2015 по июль 2019 года заведующая дошкольного учреждения фиктивно трудоустроила на работу четырех местных жителей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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