Заведующая детским садом в Тульской области с целью наживы создала несуществующий коллектив работников
Полученный ею незаконный доход составил 77 000 рублей
Заведующая детским садом в Тульской области с целью наживы создала несуществующий коллектив работниковФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Первыми неладное заподозрили собственные сотрудники – они и обратились в районную прокуратуру с просьбой о проверке.
В ходе проверки выяснилось, что с августа 2015 по июль 2019 года заведующая дошкольного учреждения фиктивно трудоустроила на работу четырех местных жителей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU